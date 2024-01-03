Макдэвид стал седьмым игроком в НХЛ, набравшим 5+ очков в игре с 900-м баллом за карьеру

Сегодня, 3 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

В составе победителей пятью очками отметился канадский нападающий Коннор Макдэвид. На его счету гол и четыре результативные передачи. Таким образом, 26-летний форвард в этой игре набрал своё 900-е очко в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Макдэвид стал седьмым игроком в истории лиги, набравшим пять и более очков в игре с 900-м результативным баллом за карьеру. Ранее таким достижением отметились Яри Курри (6 очков), Джо Сакик (5), Бобби Смит (5), Майк Босси (5), Жильбер Перро (5), Фил Эспозито (5).