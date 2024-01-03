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НХЛ поздравила Макдэвида с 900-м очком в лиге

НХЛ поздравила Макдэвида с 900-м очком в лиге
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Сегодня, 3 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

В составе победителей пятью очками отметился канадский нападающий Коннор Макдэвид. На его счету гол и четыре результативные передачи. Таким образом, 26-летний форвард в этой игре набрал своё 900-е очко в Национальной хоккейной лиге. Пресс-служба НХЛ на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) поздравила Макдэвида с этим достижением.

Фото: NHL

После 35 матчей «Эдмонтон» занимает девятое место в Западной конференции с 39 очками. «Филадельфия» расположилась на шестой строчке Восточной конференции, набрав 43 очка в 37 играх.

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