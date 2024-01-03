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Форвард «Сан-Хосе» Барабанов набрал 100-е очко в НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Барабанов набрал 100-е очко в НХЛ
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В Сан-Хосе закончился очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский нападающий «акул» Александр Барабанов в этом матче отметился заброшенной шайбой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Барабанов набрал своё 100-е очко в рамках Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету 29-летнего форварда 30 заброшенных шайб и 70 результативных передач в 178 встречах лиги.

В нынешнем сезоне Александр провёл 18 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, набрав в общей сложности шесть очков.

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