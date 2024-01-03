Макдэвид обошёл Марка Мессье по количеству игр с 4+ передачами за «Эдмонтон»

Сегодня, 3 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

В составе победителей пятью очками отметился канадский нападающий и капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. На его счету гол и четыре результативные передачи. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, нападающий вышел на четвёртое место в истории «Эдмонтона» по количеству встреч с четырьмя и более результативными передачами, обойдя легендарного Марка Мессье и сравнявшись с Полом Коффи (по семь). Больше только на счету Яри Курри (10), Леона Драйзайтля (12) и Уэйна Гретцки (59).