Макдэвид сравнялся с Орром и Айзерманом по количеству матчей с 5+ очками в истории НХЛ

Сегодня, 3 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

В составе победителей пятью очками отметился канадский нападающий и капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. На его счету гол и четыре результативные передачи. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, форвард сравнялся с Бобби Орром и Стивом Айзерманом по количеству матчей с пятью и более очками в истории НХЛ, включая плей-офф, для игрока в возрасте до 27 лет (по 10). Больше только у Дэйла Хаверчука, Яри Курри, Брайана Троттье (у всех — по 12), Пола Коффи (13), Марио Лемье (36) и Уэйна Гретцки (85).