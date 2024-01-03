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Курьянов назвал цель, которую ему не удалось реализовать в дедлайн КХЛ

Курьянов назвал цель, которую ему не удалось реализовать в дедлайн КХЛ
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов назвал цель, которую ему не удалось реализовать в дедлайн КХЛ.

«Есть ли цель, которую не удалось закрыть в дедлайн? Ещё с начала сезона очень хотелось получить праворукого защитника. Но у нас с защитниками вообще проблема, а с праворукими тем более. [С теми], кого мы хотели видеть, у нас не получилось», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, омскому клубу удалось усилить состав мастеровитыми нападающими: Николаем Прохоркиным, Дамиром Жафяровым и Томашем Юрчо. Прохоркина «Авангард» обменял из «Сибири», Юрчо пришёл в омский клуб из «Давоса», а Жафярова удалось получить благодаря трёхстороннему обмену с участием «Металлурга» и «Ак Барса».

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