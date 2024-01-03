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«Сочи» представил новый логотип и стиль в честь 10-летия клуба

«Сочи» представил новый логотип и стиль в честь 10-летия клуба
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ХК «Сочи» представил новый логотип и стиль в честь 10-летия клуба. Новый логотип имеет более современный вид и представлен в виде головы леопарда.

«В 2014 году в Сочи состоялась самая красивая, самая масштабная, самая тёплая Зимняя Олимпиада в истории современного спорта. Сразу после её окончания в качестве одного из элементов наследия Олимпиады на карте Континентальной хоккейной лиги появился хоккейный клуб «Сочи». Спустя десять лет настало время переосмыслить основной бренд клуба, чтобы сделать его ещё более ярким, современным и узнаваемым. Встречайте новый фирменный стиль самого молодого клуба КХЛ, новый стиль хоккейного клуба «Сочи», — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Сочи» Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

На текущий момент «Сочи» после 46 матчей нынешнего сезона замыкает общую таблицу КХЛ.

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