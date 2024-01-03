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Грицюк: у СКА появляется «химия». Хайруллин и Глотов уже какой матч не перестают удивлять!

Грицюк: у СКА появляется «химия». Хайруллин и Глотов уже какой матч не перестают удивлять!
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Нападающий СКА Арсений Грицюк оценил игру петербургского клуба в последних матча и отметил «химию» в звене Марата Хайруллина и Василия Глотова.

«СКА играет на кураже? У нас всё равно идёт притирка к партнёрам. Состав после побед не меняют, у нас ротации особо не происходит. Из-за этого появляется «химия» у ребят. Та же связка Хайруллин-Глотов уже какой матч не перестаёт удивлять публику! Да и нас в команде. Приятно, что образуются такие связки, это делает жизнь легче для команды. Есть понимание, у кого с кем больше получается», – сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Благодаря этой победе СКА поднялись на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, сместив московское «Динамо».

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