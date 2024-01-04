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Четыре очка Кузнецова и Овечкина не помогли «Вашингтону» одержать победу над «Дэвилз»

Сегодня, 4 января, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (1:2, 2:2, 0:2).

В составе «Девилз» дублями отметились сразу три нападающих команды: Нико Хашир, Доусон Мерсер и Майкл Маклауд.

За «Вашингтон» голами отличились Коннор Макмайкл, Джон Карлсон и российский нападающий Евгений Кузнецов. Нападающий Александр Овечкин сделал две голевые передачи.

После 36 матчей «Вашингтон» занимает 9-е место в Восточной конференции с 42 очками. «Дэевилз» расположился на 8-й строчке, набрав 42 очка в 36 играх.

Следующий матч «Девилз» проведёт с «Чикаго Блэкхоукс», а «Вашингтон» сыграет с «Каролина Харрикейнз».