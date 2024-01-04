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МЧМ по хоккею 2024 года: расписание полуфинальных матчей 4 января

МЧМ по хоккею 2024 года: расписание полуфинальных матчей 4 января
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Сегодня, 4 января, в Швеции пройдут полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Пары 1/2 финала

17:00 мск. Швеция — Чехия

В первом полуфинальном матче встретятся молодёжные сборные Швеции и Чехии. Сборная-хозяйка турнира Швеция, сломила сопротивление Швейцарии (3:2 ОТ) в четвертьфинальном матче. Сборная Чехии стала автором главной сенсации стадии плей-офф, обыграв канадцев (3:2) в 1/4 финала.

U20 ЧМ-2024 . 1/2 финала
04 января 2024, четверг. 17:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

21:30 мск. США – Финляндия

Во втором полуфинале встретятся сборные США и Финляндии. В первой четвертьфинальной паре сборная Финляндии обыграла Словакию (4:3 ОТ). Сборная США уверенно разгромила Латвию (7:2) на стадии 1/4 финала.

U20 ЧМ-2024 . 1/2 финала
04 января 2024, четверг. 21:30 МСК
США U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Занявшие последние места в группах Германия и Норвегия сыграют в утешительном раунде 4 января (13:00 мск). Турнир завершится в пятницу, 5 января, когда пройдут матчи за третье место и финал.

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