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Результаты четвертьфиналов МЧМ-2024 по хоккею, обзоры, видео голов, кто с кем сыграет в полуфинале, сетка плей-офф

США поиздевались над Латвией, остановит ли их первый топ-соперник? Все полуфиналы МЧМ-2024
Денис Лутченко
Результаты четвертьфиналов МЧМ-2024 по хоккею
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Чехи на кураже попробуют выйти в финал второй год подряд.

На молодёжном чемпионате мира — 2024 прошли четвертьфиналы. Подведём их итоги.

U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 14:00 МСК
Словакия U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Финляндия U20
1:0 Сикора (Мешар) – 19:59 (5x5)     1:1 Мяннистё – 22:36 (5x5)     1:2 Хямеэнахо (Лассила, Науккаринен) – 40:36 (5x5)     2:2 Дворски (Пекарчик) – 47:09 (5x5)     2:3 Каскимяки (Хелениус) – 58:26 (5x5)     3:3 Мешар (Штрбак, Дворски) – 59:16 (6x5)     3:4 Лассила (Салин, Нюман) – 60:24 (5x5)    

Финны не лучшим образом провели групповой этап, к поражению в матче с Канадой добавив ещё и неудачу в игре со сборной Германии. Четвертьфинал для них также начался с проблем — Суоми умудрились пропустить на последней секунде первого периода. Впрочем, уже в самом начале второй трети номинальные гости сравняли счёт, а в третьей быстро вышли вперёд. Словаки вскоре отыгрались, а в самой концовке команды ещё один раз обменялись заброшенными шайбами, отправив игру в овертайм. Там всё решилось очень быстро — через 36 секунд капитан финнов Ере Лассила зажёг красный свет за воротами соперников и отправил свою сборную в полуфинал.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании TSN.

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02 января 2024, вторник. 16:30 МСК
Канада U20
Окончен
2 : 3
Чехия U20
0:1 Штанцль (Рымон) – 07:51 (5x5)     0:2 Цибулька (Кулих) – 18:01 (5x5)     1:2 Вуд (Коуэн, Ягер) – 23:43 (5x5)     2:2 Фурлонг (Пойтрас) – 36:40 (5x5)     2:3 Штанцль (Бехер, Рымон) – 59:49 (5x5)    

Год назад эти команды выясняли, кто станет победителем мирового первенства, а сейчас сошлись уже на стадии четвертьфинала. И уже первый период аккуратно намекнул, что сегодня стоит ждать сенсацию — чехи ушли на перерыв при счёте 2:0, и это при том, что форвард «народны тим» не реализовал штрафной бросок. Правда, во второй двадцатиминутке канадцы всё-таки отыгрались и перехватили инициативу в матче. Развязка же наступила за 11 секунд до конца основного времени — «кленовые» не смогли воплотить давление в заброшенные шайбы и поплатились за это. Гол Якуба Штанцля, состоявшийся благодаря рикошету от конька игрока североамериканцев, вывел Чехию в четверьфинал, а Канаду впервые с 2019 года оставил без медалей МЧМ.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании TSN.

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U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 19:00 МСК
США U20
Окончен
7 : 2
Латвия U20
1:0 Фортескью (Мур) – 01:31 (5x5)     2:0 Перро (Кейси) – 11:42 (5x5)     2:1 Лочмелис – 13:50 (5x5)     3:1 Кейси (Снаггеруд, Финли) – 14:03 (5x5)     4:1 Макгроарти (Ховард, Бриндли) – 25:22 (5x4)     5:1 Смит (Перро, Леонард) – 36:00 (5x5)     6:1 Перро (Смит, Кейси) – 39:39 (5x5)     7:1 Мур – 46:34 (5x5)     7:2 Лочмелис (Фененко, Вилманис) – 52:48 (5x4)    

Победители группы В и главные фавориты турнира фактически сняли все вопросы ещё в первом периоде, завершив 20 минут со счётом 3:1. Если вдруг у кого-то вопросы ещё оставались, то после второй двадцатиминутки и они должны были исчезнуть — три безответные шайбы сделали преимущество поиздевавшихся над соперником «звёздно-полосатых» разгромным. Заключительная треть была уже формальностью — команды обменялись голами, в результате чего сборная США отправилась в полуфинал, а сборная Латвии — домой.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании TSN.

U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 21:30 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 2
ОТ
Швейцария U20
1:0 Стенберг (Хевелид, Петтерссон) – 01:34 (5x5)     2:0 Леккеримяки (Эгрен, Вальберг) – 18:00 (5x4)     2:1 Хорнеккер (Ребер) – 37:26 (5x5)     2:2 Майле (Вебер, Кристе) – 49:10 (5x5)     3:2 Сандин-Пелликка (Леккеримяки, Эстлунд) – 65:22 (5x4)    

После первого периода могло показаться, что хозяева турнира преодолеют порог четвертьфинала без особых проблем — шведы уверенно вели со счётом 2:0, не позволив соперникам создать практически ничего. Однако к середине третьего отрезка от лидерства «Тре Крунур» не осталось и следа — «крестоносцы» отквитали одну шайбу ещё во второй трети, а в третьей сравняли счёт и довели дело до дополнительного времени. Шведам, которые заставили изрядно понервничать своих болельщиков, хватило всего одного броска. Ждать его, правда пришлось аж пять с половиной минут — подопечные Магнуса Хевелида получили право на большинство, которое реализовал проспект «Детройта» Аксель Сандин-Пелликка. Так или иначе, сборная Швеции — в полуфинале домашнего МЧМ.

Полуфинальные пары МЧМ-2024

U20 ЧМ-2024 . 1/2 финала
04 января 2024, четверг. 17:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом году именно чехи не пустили шведов в финал, сравняв счёт за 39 секунд до финальной сирены и вырвав победу в овертайме полуфинального матча. В нынешнем составе «народны тим» блистает Иржи Кулих, который приговорил «Тре Крунур» голом в дополнительное время. Смогут ли хозяева МЧМ взять реванш перед своими болельщиками?

U20 ЧМ-2024 . 1/2 финала
04 января 2024, четверг. 21:30 МСК
США U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Два года назад эти команды также встретились в полуфинале, и тогда американцы, которые в итоге и стали победителями турнира, оказались сильнее. Сейчас «звёздно-полосатые» являются безоговорочными фаворитами — сможет ли первый серьёзный противник на стадии плей-офф их остановить или же можно потихоньку прикидывать, кто сыграет с США в финале?

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