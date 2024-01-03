США поиздевались над Латвией, остановит ли их первый топ-соперник? Все полуфиналы МЧМ-2024

На молодёжном чемпионате мира — 2024 прошли четвертьфиналы. Подведём их итоги.

Финны не лучшим образом провели групповой этап, к поражению в матче с Канадой добавив ещё и неудачу в игре со сборной Германии. Четвертьфинал для них также начался с проблем — Суоми умудрились пропустить на последней секунде первого периода. Впрочем, уже в самом начале второй трети номинальные гости сравняли счёт, а в третьей быстро вышли вперёд. Словаки вскоре отыгрались, а в самой концовке команды ещё один раз обменялись заброшенными шайбами, отправив игру в овертайм. Там всё решилось очень быстро — через 36 секунд капитан финнов Ере Лассила зажёг красный свет за воротами соперников и отправил свою сборную в полуфинал.

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Год назад эти команды выясняли, кто станет победителем мирового первенства, а сейчас сошлись уже на стадии четвертьфинала. И уже первый период аккуратно намекнул, что сегодня стоит ждать сенсацию — чехи ушли на перерыв при счёте 2:0, и это при том, что форвард «народны тим» не реализовал штрафной бросок. Правда, во второй двадцатиминутке канадцы всё-таки отыгрались и перехватили инициативу в матче. Развязка же наступила за 11 секунд до конца основного времени — «кленовые» не смогли воплотить давление в заброшенные шайбы и поплатились за это. Гол Якуба Штанцля, состоявшийся благодаря рикошету от конька игрока североамериканцев, вывел Чехию в четверьфинал, а Канаду впервые с 2019 года оставил без медалей МЧМ.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании TSN.

Победители группы В и главные фавориты турнира фактически сняли все вопросы ещё в первом периоде, завершив 20 минут со счётом 3:1. Если вдруг у кого-то вопросы ещё оставались, то после второй двадцатиминутки и они должны были исчезнуть — три безответные шайбы сделали преимущество поиздевавшихся над соперником «звёздно-полосатых» разгромным. Заключительная треть была уже формальностью — команды обменялись голами, в результате чего сборная США отправилась в полуфинал, а сборная Латвии — домой.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании TSN.

После первого периода могло показаться, что хозяева турнира преодолеют порог четвертьфинала без особых проблем — шведы уверенно вели со счётом 2:0, не позволив соперникам создать практически ничего. Однако к середине третьего отрезка от лидерства «Тре Крунур» не осталось и следа — «крестоносцы» отквитали одну шайбу ещё во второй трети, а в третьей сравняли счёт и довели дело до дополнительного времени. Шведам, которые заставили изрядно понервничать своих болельщиков, хватило всего одного броска. Ждать его, правда пришлось аж пять с половиной минут — подопечные Магнуса Хевелида получили право на большинство, которое реализовал проспект «Детройта» Аксель Сандин-Пелликка. Так или иначе, сборная Швеции — в полуфинале домашнего МЧМ.

Полуфинальные пары МЧМ-2024

В прошлом году именно чехи не пустили шведов в финал, сравняв счёт за 39 секунд до финальной сирены и вырвав победу в овертайме полуфинального матча. В нынешнем составе «народны тим» блистает Иржи Кулих, который приговорил «Тре Крунур» голом в дополнительное время. Смогут ли хозяева МЧМ взять реванш перед своими болельщиками?

Два года назад эти команды также встретились в полуфинале, и тогда американцы, которые в итоге и стали победителями турнира, оказались сильнее. Сейчас «звёздно-полосатые» являются безоговорочными фаворитами — сможет ли первый серьёзный противник на стадии плей-офф их остановить или же можно потихоньку прикидывать, кто сыграет с США в финале?