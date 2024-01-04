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Кто сыграет в финале молодёжного чемпионата мира — 2024?

Кто сыграет в финале молодёжного чемпионата мира — 2024?
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Сегодня, 4 января, в Швеции пройдут полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею. В матчах 1/2 финала примут участие молодёжные сборные США, Финляндии, Швеции и Чехии. На стадии четвертьфинала сенсационное поражение от Чехии потерпела сборная Канады (2:3).

В первом полуфинальном матче встретятся молодёжные сборные Швеции и Чехии, начало матча в 17:00 мск.

U20 ЧМ-2024 . 1/2 финала
04 января 2024, четверг. 17:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во втором полуфинале встретятся сборные США и Финляндии (21:30 мск).

U20 ЧМ-2024 . 1/2 финала
04 января 2024, четверг. 21:30 МСК
США U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает угадать победителей матчей и пройти опрос: «Кто сыграет в финале молодёжного чемпионата мира — 2024?»

Занявшие последние места в группах Германия и Норвегия сыграют в утешительном раунде 4 января (13:00 мск). Турнир завершится завтра, 5 января, когда пройдут матчи за третье место и финал.

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