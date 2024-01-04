Кто сыграет в финале молодёжного чемпионата мира — 2024?

Сегодня, 4 января, в Швеции пройдут полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею. В матчах 1/2 финала примут участие молодёжные сборные США, Финляндии, Швеции и Чехии. На стадии четвертьфинала сенсационное поражение от Чехии потерпела сборная Канады (2:3).

В первом полуфинальном матче встретятся молодёжные сборные Швеции и Чехии, начало матча в 17:00 мск.

Во втором полуфинале встретятся сборные США и Финляндии (21:30 мск).

«Чемпионат» предлагает угадать победителей матчей и пройти опрос: «Кто сыграет в финале молодёжного чемпионата мира — 2024?»

Занявшие последние места в группах Германия и Норвегия сыграют в утешительном раунде 4 января (13:00 мск). Турнир завершится завтра, 5 января, когда пройдут матчи за третье место и финал.