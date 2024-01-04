Мэттьюс — 10-й игрок, кто минимум восемь первых сезонов в НХЛ подряд забивал 30+ голов

Сегодня, 4 января, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 – ОТ).

Победный гол в овертайме забил нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Эта шайба стала для американского форварда 30-й в текущем сезоне в 35 матчах.

Мэттьюс восьмой сезон подряд забил 30 или более голов за сезон НХЛ. Остон стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, кто минимум восемь первых сезонов в НХЛ подряд забивал 30+ голов. Мэттьюс стал первым американцем в этом списке.

Больше всех сезонов с 30+ голами со старта карьеры НХЛ имеют Александр Овечкин и Майк Гартнер (по 15 сезонов). Затем идёт Уэйн Гретцки (13). Третий результат показали Яри Курри и Майк Босси (10 сезонов). Брайан Троттье 9 сезонов подряд со старта карьеры забил 30+ голов. Результат Мэттьюса с 8 сезонами имеют Люк Робитайл, Дэйл Хаверчак и Гленн Андерсон.