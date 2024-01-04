Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мэттьюс — 10-й игрок, кто минимум восемь первых сезонов в НХЛ подряд забивал 30+ голов

Мэттьюс — 10-й игрок, кто минимум восемь первых сезонов в НХЛ подряд забивал 30+ голов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 января, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 – ОТ).

Победный гол в овертайме забил нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Эта шайба стала для американского форварда 30-й в текущем сезоне в 35 матчах.

Мэттьюс восьмой сезон подряд забил 30 или более голов за сезон НХЛ. Остон стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, кто минимум восемь первых сезонов в НХЛ подряд забивал 30+ голов. Мэттьюс стал первым американцем в этом списке.

Больше всех сезонов с 30+ голами со старта карьеры НХЛ имеют Александр Овечкин и Майк Гартнер (по 15 сезонов). Затем идёт Уэйн Гретцки (13). Третий результат показали Яри Курри и Майк Босси (10 сезонов). Брайан Троттье 9 сезонов подряд со старта карьеры забил 30+ голов. Результат Мэттьюса с 8 сезонами имеют Люк Робитайл, Дэйл Хаверчак и Гленн Андерсон.

Материалы по теме
Остон Мэттьюс первым в сезоне достиг отметки в 30 заброшенных шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android