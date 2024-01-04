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Сборная Норвегии уступила Германии и покинула элитный дивизион молодёжного чемпионата мира

Сборная Норвегии уступила Германии и покинула элитный дивизион молодёжного чемпионата мира
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В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» состоялся матч за право остаться в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира между сборными Германии и Норвегии. Победу в драматичном матче одержали немцы со счётом 5:4 в овертайме.

U20 ЧМ-2024 . Утешительный раунд
04 января 2024, четверг. 13:00 МСК
Германия U20
Окончен
5 : 4
ОТ
Норвегия U20
1:0 Бикер (Зумпф, Вебер) – 09:40 (5x5)     1:1 Стеен (Брандсегг-Нюгор, Вестерхейм) – 16:10 (5x5)     2:1 Освальд (Хёрдлер, Зинн) – 28:59 (5x5)     2:2 Бакке Ольсен (Йонсен, Вольд) – 34:43 (5x5)     3:2 Зинн (Роллингер, Бикер) – 49:58 (5x5)     4:2 Хюбнер (Освальд) – 50:46 (5x5)     4:3 Брандсегг-Нюгор (Стеен, Вестерхейм) – 54:19 (5x4)     4:4 Бакке Ольсен (Йонсен, Кош) – 56:06 (5x5)     5:4 Элиас (Зинн, Освальд) – 60:58 (3x3)    

Отметим, что сборная Германии вела со счётом 4:2 до 54-й минуты матча. Затем норвежцы забросили две быстрые шайбы и сравняли счёт, переведя игру в овертайм. Победный гол в овертайме забил форвард сборной Германии Мориц Элиас.

Шайбы в составе сборной Германии забрасывали Кевин Бикер, Файт Освальд, Филип Зинн и Никлас Хюбнер. За норвежцев голы забивали Ноа Стеен, Микаэль Брандсегг-Нюгор и дублем отметился Матс Бакке Ольсен.

Таким образом, сборная Норвегии покинула элитный дивизион молодёжного чемпионата мира. На следующем МЧМ-2025 норвежцев заменит молодёжная сборная Казахстана.

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