Сборная Норвегии уступила Германии и покинула элитный дивизион молодёжного чемпионата мира

В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» состоялся матч за право остаться в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира между сборными Германии и Норвегии. Победу в драматичном матче одержали немцы со счётом 5:4 в овертайме.

Отметим, что сборная Германии вела со счётом 4:2 до 54-й минуты матча. Затем норвежцы забросили две быстрые шайбы и сравняли счёт, переведя игру в овертайм. Победный гол в овертайме забил форвард сборной Германии Мориц Элиас.

Шайбы в составе сборной Германии забрасывали Кевин Бикер, Файт Освальд, Филип Зинн и Никлас Хюбнер. За норвежцев голы забивали Ноа Стеен, Микаэль Брандсегг-Нюгор и дублем отметился Матс Бакке Ольсен.

Таким образом, сборная Норвегии покинула элитный дивизион молодёжного чемпионата мира. На следующем МЧМ-2025 норвежцев заменит молодёжная сборная Казахстана.