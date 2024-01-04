Маккиннон: Ничушкин — зверь, он постоянно в зале и старается стать лучше

Звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о своём одноклубнике, российском нападающем Валерии Ничушкине, который отметился дублем в последней игре «лавин» с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4 ОТ).

«Он — зверь, и наблюдать за его игрой просто весело. Он такой большой и мощный… Всегда в зале и старается стать лучше. Он заслуживает всё, что имеет», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 28-летнего Ничушкина 36 игр, в которых он набрал 38 (19+19) очков при показателе полезности «+9».

«Эвеланш» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 38 матчах. В ближайшей игре 5 января «лавины» будут гостить у «Даллас Старз».