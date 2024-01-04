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Маккиннон: Ничушкин — зверь, он постоянно в зале и старается стать лучше

Маккиннон: Ничушкин — зверь, он постоянно в зале и старается стать лучше
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Звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о своём одноклубнике, российском нападающем Валерии Ничушкине, который отметился дублем в последней игре «лавин» с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4 ОТ).

«Он — зверь, и наблюдать за его игрой просто весело. Он такой большой и мощный… Всегда в зале и старается стать лучше. Он заслуживает всё, что имеет», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 28-летнего Ничушкина 36 игр, в которых он набрал 38 (19+19) очков при показателе полезности «+9».

«Эвеланш» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 38 матчах. В ближайшей игре 5 января «лавины» будут гостить у «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Нельсон) – 05:39     1:1 Тэйвз (О'Коннор, Макар) – 06:11     1:2 Нельсон (Добсон, Сорокин) – 19:28 (pp)     1:3 Хольмстрём (Клаттербак) – 21:09     2:3 Ничушкин (Жирар, Друен) – 24:18     3:3 Друен (Рантанен, Маккиннон) – 28:24     3:4 Романов (Барзал) – 30:18     4:4 Ничушкин – 52:21 (pp)     5:4 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 60:32 (pp)    
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