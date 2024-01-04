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«Устные договорённости ничего не значат». Гендиректор «Салавата» — об истории с Хо-Сэнгом

«Устные договорённости ничего не значат». Гендиректор «Салавата» — об истории с Хо-Сэнгом
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал об истории с подписанием легионера Джоша Хо-Сэнга.

«История с Хо-Сэнгом находится в той же парадигме, что и с другими иностранцами, которые к нам не приехали. С некоторыми мы уже обозначали сумму контракта, но в последний момент они меняли решение. Несостоявшиеся сделки научили только одному — пока нет подписи легионера в контракте, нельзя расслабляться и считать вопрос решённым. Надо продолжать работу по поиску других вариантов. Устные договорённости ничего не значат», — цитирует Баширова ТАСС.

Напомним, в прошедшем сезоне 27-летний Джош Хо-Сэнг принял участие в пяти матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «0». Отметим, что в первом матче сезона-2023/2024 в Санкт-Петербурге со СКА форвард получил повреждение, из-за которого пропустил весь регулярный чемпионат.

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