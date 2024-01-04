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Сергачёв переведён в долгосрочный список травмированных

Сергачёв переведён в долгосрочный список травмированных
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв переведён в долгосрочный список травмированных, сообщает Daily Faceoff.

Таким образом, Сергачёв не сможет вернуться до игры «Лайтнинг» с «Анахайм Дакс» 14 января. Так как российский игрок обороны помещён в долгосрочный список травмированных, его кэпхит в $ 8,5 млн не будет учитываться под потолком зарплат клуба, что позволит «Тампе» добавить ещё несколько игроков в состав.

Напомним, Сергачёв получил травму 20 декабря, когда заблокировал бросок левой ногой в первом периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (6:1) и не смог доиграть встречу. В нынешнем сезоне НХЛ 25-летний Сергачёв сыграл 33 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.

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