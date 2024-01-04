Игрок сборной Чехии: голы Швеции в наши ворота были лишь вопросом времени

Нападающий молодёжной сборной Чехии Матиаш Меловски подвёл итог проигранного матча с национальной командой Швеции.

«Первые десять минут шли нам на пользу, мы переиграли соперника и даже повели в счёте. Но потом мы перестали играть. Я не знаю, испугались ли мы или что-то другое случилось. Шведы начали активно играть со второй половины первого периода. Голы Швеции в наши ворота были лишь вопросом времени. Они заслужили победу, они просто были лучше. Мой первый гол на чемпионате мира? Я бы предпочёл не забивать, но чтобы мы вышли в финал», — цитирует Меловски Sports.cz.

Напомним, в Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился первый полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира оказались сильнее национальной команды Чехии со счётом 5:2.