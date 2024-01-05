Барабанов отличился во 2-м матче подряд за «Сан-Хосе», забив в ворота «Виннипега»

В эти минуты в Сан-Хосе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Виннипег Джетс».
На данный момент подходит к концу второй период, счёт в матче 1:1.
Единственную шайбу «акул» в этой встрече забросил российский нападающий Александр Барабанов, поразив ворота Коннора Хеллебайка.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео третьей шайбы россиянина в нынешнем сезоне:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Отметим, что это второй матч подряд, в котором Барабанов не уходит со льда без заброшенной шайбы. В предыдущей игре он отличился в матче с «Детройт Ред Уингз».
В нынешнем сезоне Александр, с учётом этой игры, провёл 19 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи, набрав в общей сложности семь очков.