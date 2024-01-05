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Барабанов отличился во 2-м матче подряд за «Сан-Хосе», забив в ворота «Виннипега»

Барабанов отличился во 2-м матче подряд за «Сан-Хосе», забив в ворота «Виннипега»
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В эти минуты в Сан-Хосе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Виннипег Джетс».

На данный момент подходит к концу второй период, счёт в матче 1:1.

Единственную шайбу «акул» в этой встрече забросил российский нападающий Александр Барабанов, поразив ворота Коннора Хеллебайка.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео третьей шайбы россиянина в нынешнем сезоне:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что это второй матч подряд, в котором Барабанов не уходит со льда без заброшенной шайбы. В предыдущей игре он отличился в матче с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
1 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Барабанов (Эклунд, Эмберсон) – 30:26     1:1 Бэррон (Пионк, Диллон) – 31:48     1:2 Виларди (Элерс, Шайфли) – 43:13 (pp)    

В нынешнем сезоне Александр, с учётом этой игры, провёл 19 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи, набрав в общей сложности семь очков.

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