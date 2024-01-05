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Маккиннон — 2-й игрок в истории «Эвеланш» с голом в овертайме в двух играх регулярки кряду

Маккиннон — 2-й игрок в истории «Эвеланш» с голом в овертайме в двух играх регулярки кряду
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Сегодня, 5 января, «Даллас Старз» на своей площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:1 — ОТ).

Звёздный нападающий «лавин» Натан Маккиннон отметился в этой встрече дублем и результативной передачей. Один из его голов стал решающим в овертайме.

Таким образом, Маккиннон стал вторым в истории игроком «Колорадо», который забросил победную шайбу в овертайме в двух матчах регулярного чемпионата подряд. Двумя днями ранее канадец сделал то же самое в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4 ОТ). Ранее в истории «Эвеланш» такое удавалось только Грегу де Вризу в сезоне-2002/2003.

После 39 матчей «Колорадо» лидирует в Западной конференции с 53 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дадонов – 11:57     1:1 Маккиннон (Вуд, Джонсон) – 13:44     2:1 Сегин (Дюшейн, Марчмент) – 21:28     3:1 Павелски (Дюшейн, Хейсканен) – 30:10 (pp)     3:2 Друен (Тэйвз, Маккиннон) – 39:48 (pp)     4:2 Сегин (Марчмент) – 49:07     4:3 Друен (Джонсон) – 49:45     4:4 Рантанен (О'Коннор, Макар) – 58:51     4:5 Маккиннон (Тэйвз) – 63:40    
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