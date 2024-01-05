Маккиннон — 2-й игрок в истории «Эвеланш» с голом в овертайме в двух играх регулярки кряду

Сегодня, 5 января, «Даллас Старз» на своей площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:1 — ОТ).
Звёздный нападающий «лавин» Натан Маккиннон отметился в этой встрече дублем и результативной передачей. Один из его голов стал решающим в овертайме.
Таким образом, Маккиннон стал вторым в истории игроком «Колорадо», который забросил победную шайбу в овертайме в двух матчах регулярного чемпионата подряд. Двумя днями ранее канадец сделал то же самое в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4 ОТ). Ранее в истории «Эвеланш» такое удавалось только Грегу де Вризу в сезоне-2002/2003.
После 39 матчей «Колорадо» лидирует в Западной конференции с 53 очками.
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