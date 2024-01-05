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Кто станет чемпионом мира 2024 года среди молодёжных команд?

Кто станет чемпионом мира 2024 года среди молодёжных команд?
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Уже сегодня, 5 января, в шведском Гётеборге состоится финал молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором хозяева турнира сборная Швеции встретится с представителями США. Начало матча – в 21:30 мск.

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе: кто станет чемпионом мира 2024 года среди молодёжных команд?

Опрос можно пройти, перейдя по ссылке.

Напомним, на пути к финалу США одержали победы в каждом из матчей группового этапа – над Норвегией (4:1), Швейцарией (11:3), Чехией (4:3 Б) и Словакией (10:2). В плей-офф они не встретили сопротивления в игре с Латвией (7:2), а в полуфинале сумели отыграться с 0:2 и одержали победу над Финляндией (3:2).

Швеция же на групповой стадии потерпела лишь одно поражение – от Финляндии (4:5 Б). В четвертьфинале они обыграли Швейцарию (3:2 ОТ), а в полуфинале оказались сильнее Чехии (5:2).

Статистика МЧМ-2024.
U20 ЧМ-2024 . Финал
05 января 2024, пятница. 21:30 МСК
США U20
Не начался
Швеция U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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