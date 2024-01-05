Сафронов — о победе на МЧМ-1999: ребятам дарили телевизоры, а мне — золотой шлем

Защитник сборной России на МЧМ-1999 Кирилл Сафронов поделился воспоминаниями о том турнире.

«На следующий день мы уже вылетали в Россию, праздновали не так долго, когда я вернулся, сразу же были тренировки и игры со СКА. Не очень сильно турнир освещался. Моя мама узнала о нашей победе, позвонила маме моего товарища-хоккеиста и говорит: представляешь, наши выиграли, где-то по радио передали.

Когда я приехал в Петербург, все очень радовались, руководство СКА подарило от клуба золотой шлем перед одним из матчей Суперлиги. Я знаю, что ребятам дарили магнитофоны, телевизоры, я тоже хотел, чтобы мне такой подарок вручили. А сейчас у меня золотой шлем стоит в коллекции — такой круглый JOFA, в которых раньше играли, покрашен в золотой цвет. Он греет душу, здорово, что я его получил», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

На «Чемпионате» уже доступен полный текст о победе сборной России на МЧМ-1999.