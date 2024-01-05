Сафронов — о МЧМ-1999: был дефицит защитников, Рязанцева тренеры по телевизору увидели

Защитник сборной России на МЧМ-1999 Кирилл Сафронов рассказал, с какими проблемами пришлось столкнуться тренерскому штабу национальной команды в преддверии того турнира.

«Не помню почему, но именно с защитниками тогда был дефицит. Помню, когда мы приехали на сборы в Виннипег, за 10 дней до начала первенства, чтобы акклиматизироваться, у нас всё равно не было защитников. Тренеры, смотря телевизор, увидели матч юниорской лиги Квебека и после его просмотра пригласили в сборную Александра Рязанцева. Саша приехал, сразу попал с корабля на бал — из молодёжной лиги на чемпионат мира. По нападающим был большой выбор, а в защите не так — мой партнёр по обороне Виталий Вишневский стал лучшим защитником турнира, будучи на год младше остальных», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

На «Чемпионате» уже доступен полный текст о победе сборной России на МЧМ-1999.