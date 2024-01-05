Афиногенов рассказал, как сломал нос Чубарову на МЧМ-1999 после гола Канаде в овертайме

Нападающий сборной России на МЧМ-1999 Максим Афиногенов спустя 25 лет победы на турнире рассказал о первых эмоциях после победного гола защитника Артёма Чубарова в овертайме финальной встречи с Канадой (3:2 ОТ).

«Воспоминания о победном броске Чубарова? Кажется, Кириленко в углу площадки поборолся за шайбу. Потом снаряд отскочил ко мне. Я мгновенно выполнил пас на Артёма, а тот с ходу щёлкнул в дальний без шансов для Луонго. Потом началось форменное безумие. Все побежали к Чубарову и стали прыгать на него. В этот момент я сломал ему нос шлемом.

Как так вышло? Чистая случайность. Эмоции зашкаливали. Хотел кинуться и обнять Артёма и шлемом ударил его прямо в переносицу. Чубаров потом утверждал, что нос ему сломал именно я. Тут же потекла кровь. Но, разумеется, никто не придал этому значения. Факт перелома выяснился позже. Образовалась куча-мала из всех хоккеистов сборной России.

Ощущения после гола? Безмерные радость и счастье», — приводит слова Афиногенова «RT на русском».