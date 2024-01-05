Кожевников оценил решение Артемия Панарина отказаться от участия в Матче звёзд НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина отказаться от участия в Матче звёзд НХЛ.

«Панарин отказался от участия в Матче звёзд НХЛ из-за предстоящего рождения второго ребёнка? Ну правильно, семья ему дороже», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским

Напомним, Артемий Панарин набрал 53 очка в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. В активе 32-летнего российского нападающего 24 гола и 29 результативных передач. «Рейнджерс» набрали 53 очка и продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «синерубашечники» 7 января сыграют в гостях с «Монреаль Канадиенс».