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Хет-трик Мэйсека помог «Автомобилисту» одержать гостевую победу над «Сочи»

Хет-трик Мэйсека помог «Автомобилисту» одержать гостевую победу над «Сочи»
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В Сочи закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Первый период завершился без заброшенных шайб.

На 10-й секунде второго периода Брукс Мэйсек с передач Кёртиса Валка и Сергея Широкова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Кёртис Валк с передач Брукса Мэйсека и Сергея Широкова удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте периода Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Джесси Блэкера сделал счёт 3:0.

На 12-й минуте третьего периода Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Дениса Баранцева довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. В конце встречи Артём Волков с передачи Артемия Кузнецова забросил единственную шайбу хозяев в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Валк, Широков) – 20:10 (5x5)     0:2 Валк (Мэйсек, Широков) – 33:05 (5x4)     0:3 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 38:19 (5x4)     0:4 Мэйсек (Да Коста, Баранцев) – 51:17 (6x5)     1:4 Волков (Кузнецов, Чебыкин) – 56:26 (5x5)    
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