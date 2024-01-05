Хет-трик Мэйсека помог «Автомобилисту» одержать гостевую победу над «Сочи»

В Сочи закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Первый период завершился без заброшенных шайб.
На 10-й секунде второго периода Брукс Мэйсек с передач Кёртиса Валка и Сергея Широкова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Кёртис Валк с передач Брукса Мэйсека и Сергея Широкова удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте периода Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Джесси Блэкера сделал счёт 3:0.
На 12-й минуте третьего периода Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Дениса Баранцева довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. В конце встречи Артём Волков с передачи Артемия Кузнецова забросил единственную шайбу хозяев в матче.
- 5 января 2024
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