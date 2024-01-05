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Никитин — о победе над СКА: против очень хорошей команды мастерства недостаточно

Никитин — о победе над СКА: против очень хорошей команды мастерства недостаточно
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал гостевую победу над СКА (2:1).

«Больше на характере парни, на себя очень много поймали. Против очень хорошей команды мастерства недостаточно, без этого не обыграть. Второй период стал ключевым? Да, согласен, там молодые парни оказались на четырёхминутной смене. Боевое крещение для Бута и Акмальдина. Они не дрогнули, а самое главное – не бояться. Поэтому и воздалось, взрослые ребята реализовали свой шанс. Думаю, молодым парням это пойдёт на пользу.

Во всех матчах со СКА разница в одну шайбу? Вратарские бригады плюс организация позволяют вратарям получать прогнозируемые моменты. Настрой тоже с обеих сторон, концентрации хватает. Вижу причину в этом.

Исаева готовили к СКА? Паузы не было, там новогодние праздники, все отдыхали. С «Барысом» дали шанс молодёжи и тем, кто мало играл. Здесь такой подоплёки не было, с другой стороны, всё очень логично», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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