ESPN: ранний успех Аскарова дал прилив энергии всей команде «Нэшвилла»

Журналистка ESPN Кристен Шилтон считает прогресс российского голкипера системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослава Аскарова одним из главных оснований для будущих успехов команды.

«Хищникам» нужно было немного позитива в конце 2023 года, и они получили его в виде 21-летнего вратаря Ярослава Аскарова, который одержал свою первую победу в НХЛ. Это очень важно для надежд «Предаторз» на 2024 год и далее. Аскаров был выбран «Нэшвиллом» в первом раунде драфта 2020 года и увидеть его успех на раннем этапе стало приливом энергии для всей команды «Предаторз». И, возможно, основанием для победных перспектив на ближайшие несколько месяцев», — написала Шилтон в своей статье.

Напомним, 31 декабря в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) Аскаров одержал первую победу в НХЛ. Российский вратарь отразил 27 из 29 бросков по воротам, взял два послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи.

2 января «Нэшвилл» вернул Аскарова в АХЛ.