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ESPN: ранний успех Аскарова дал прилив энергии всей команде «Нэшвилла»

ESPN: ранний успех Аскарова дал прилив энергии всей команде «Нэшвилла»
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Журналистка ESPN Кристен Шилтон считает прогресс российского голкипера системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослава Аскарова одним из главных оснований для будущих успехов команды.

«Хищникам» нужно было немного позитива в конце 2023 года, и они получили его в виде 21-летнего вратаря Ярослава Аскарова, который одержал свою первую победу в НХЛ. Это очень важно для надежд «Предаторз» на 2024 год и далее. Аскаров был выбран «Нэшвиллом» в первом раунде драфта 2020 года и увидеть его успех на раннем этапе стало приливом энергии для всей команды «Предаторз». И, возможно, основанием для победных перспектив на ближайшие несколько месяцев», — написала Шилтон в своей статье.

Напомним, 31 декабря в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) Аскаров одержал первую победу в НХЛ. Российский вратарь отразил 27 из 29 бросков по воротам, взял два послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи.

2 января «Нэшвилл» вернул Аскарова в АХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Зари (Шарангович, Андерссон) – 04:45 (pp)     0:2 Коулман (Баклунд) – 05:12     1:2 Форсберг (О'Райлли, Нюквист) – 06:09     1:3 Кадри – 07:57     2:3 Сиссонс (Фаббро, Йози) – 15:50     2:4 Андерссон (Зари) – 18:43     2:5 Ханифин (Манджапане, Коулман) – 39:58     3:5 Маккэррон (Томасино, Новак) – 42:15     3:6 Шарангович (Линдхольм) – 54:04    
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