Козырев — о «Витязе»: соперник сильно преобразился при Рябыкине

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал волевую победу над «Витязем» (4:3). Напомним, в матче череповецкий клуб уступал 1:3, но вырвал победу за 10 секунд до конца третьего игрового отрезка.

«Витязь» сильно преобразился с приходом нового тренера [Дмитрия Рябыкина]. Очень сложно с ними играть, видна тренерская рука. Сегодня хорошо, что мы выиграли. Это даст нам импульс двигаться вперёд», — приводит слова Козырева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» встретится дома с ХК «Сочи». «Витязь» на своей площадке примет нижнекамский «Нефтехимик». Обе игры состоятся в воскресенье, 7 января.