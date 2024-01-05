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Козырев — о «Витязе»: соперник сильно преобразился при Рябыкине

Козырев — о «Витязе»: соперник сильно преобразился при Рябыкине
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал волевую победу над «Витязем» (4:3). Напомним, в матче череповецкий клуб уступал 1:3, но вырвал победу за 10 секунд до конца третьего игрового отрезка.

«Витязь» сильно преобразился с приходом нового тренера [Дмитрия Рябыкина]. Очень сложно с ними играть, видна тренерская рука. Сегодня хорошо, что мы выиграли. Это даст нам импульс двигаться вперёд», — приводит слова Козырева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» встретится дома с ХК «Сочи». «Витязь» на своей площадке примет нижнекамский «Нефтехимик». Обе игры состоятся в воскресенье, 7 января.

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