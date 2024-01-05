«Калгари» вызвал из АХЛ 21-летнего российского защитника

Пресс-служба «Калгари Флэймз» сообщила, что команда вызвала российского защитника Яна Кузнецова из клуба «Калгари Рэнглерс» Американской хоккейной лиги.

21-летний уроженец Мурманска 1 декабря провёл свой 100-й матч в АХЛ. В этом сезоне игрок обороны забросил две шайбы и сделал пять результативных передач, набрав семь очков в 31 игре. В прошлом сезоне Кузнецов забил пять голов и сделал 14 передач, набрав 19 очков в 63 играх.

Ян Кузнецов был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году клубом «Калгари Флэймз» во втором раунде под общим 50-м номером.

Канадский клуб в нынешнем сезоне набрал 39 очков после 38 встреч и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.