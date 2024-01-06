Стали известны фамилии игроков, вошедших в символическую сборную МЧМ-2024

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира встречались с национальной командой США. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 6:2.
По окончанию турнира организаторы назвали игроков, которые составили символическую сборную завершившегося соревнования. В неё вошли голкипер Хуго Хевелид (Швеция), защитники Лэйн Хатсон (США) и Тео Линдштейн (Швеция) и нападающие Каттер Готье (США), Йонатан Леккеримяки (Швеция) и Иржи Кулих (Чехия).
Самым ценным игроком турнира (MVP) был признан всё тот же Леккеримяки.
Американцы выиграли своё шестое золото в истории молодёжного хоккея.
Швеция не может выиграть золотые медали молодёжного чемпионата мира уже 12 лет. В последний раз скандинавам это удавалось в 2012 году в Калгари и Эдмонтоне, где они в финале обыграли сборную России (1:0 ОТ).
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