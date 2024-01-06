Защитник Швеции сломал пополам клюшку после пропущенной шайбы в финале МЧМ

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира встречались с национальной командой США. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 6:2.

Защитник сборной Швеции Маттиас Хевелид сломал клюшку после пропущенной шайбы в финале молодёжного чемпионата мира.

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В составе победителей отличились Гейб Перро, Исаак Ховард (дубль), Зив Буйум, Райан Леонард и Рутгер Макгроарти. У национальной команды Швеции голами отметились Отто Стенберг и Йонатан Леккеримяки. Американцы выиграли своё шестое золото в истории молодёжного хоккея.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею стартовал 26 декабря и завершился 5 января.