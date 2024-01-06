Защитник Швеции сломал пополам клюшку после пропущенной шайбы в финале МЧМ
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В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира встречались с национальной командой США. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 6:2.
Защитник сборной Швеции Маттиас Хевелид сломал клюшку после пропущенной шайбы в финале молодёжного чемпионата мира.
В составе победителей отличились Гейб Перро, Исаак Ховард (дубль), Зив Буйум, Райан Леонард и Рутгер Макгроарти. У национальной команды Швеции голами отметились Отто Стенберг и Йонатан Леккеримяки. Американцы выиграли своё шестое золото в истории молодёжного хоккея.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею стартовал 26 декабря и завершился 5 января.
U20 ЧМ-2024 . Финал
05 января 2024, пятница. 21:30 МСК
США U20
Окончен
6 : 2
Швеция U20
1:0 Перро (Смит, Макгроарти) – 16:56 (5x5) 1:1 Стенберг (Хевелид, Петтерссон) – 22:13 (5x5) 2:1 Ховард (Фортескью) – 29:24 (5x5) 3:1 Ховард (Бриндли) – 34:19 (5x5) 3:2 Леккеримяки (Сандин-Пелликка, Эстлунд) – 39:55 (5x4) 4:2 Буйум (Смит, Перро) – 41:19 (5x5) 5:2 Леонард (Перро) – 56:12 (5x5) 6:2 Макгроарти (Снаггеруд) – 56:50 (en)
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