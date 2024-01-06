Андрей Свечников повторил рекорд франшизы по серии с 2+ очками

В Вашингтоне (США) проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников отличился по ходу матча заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Эта игра стала для форварда шестой кряду с 2+ очками. Таким образом, Свечников повторил рекорд франшизы по продолжительности подобной серии.

Ранее данное достижение покорялось лишь двум хоккеистам: Майку Роджерсу в сезоне-1978/1979, а также Кевину Динину а сезоне-1988/1989.

«Каролина» вышла на четвёртое место турнирной таблицы Восточной конференции с 48-ю очками, «Вашингтон» находится на 11-й строчке, у них 42 очка.