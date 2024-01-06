Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джон Карлсон оформил 500-й ассист в НХЛ. Больше в «Кэпиталз» только у Овечкина и Бекстрёма

Джон Карлсон оформил 500-й ассист в НХЛ. Больше в «Кэпиталз» только у Овечкина и Бекстрёма
Комментарии

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» (2:6).

Защитник хозяев Джон Карлсон отметился в этой встрече результативной передачей.

Этот ассист стал для Карлсона 500-м в НХЛ. Он вышел на третье место в истории «Кэпиталз» по этому показателю, уступая лишь Никласу Бекстрёму (762) и Александру Овечкину (680).

Всего на счету 33-летнего Карлсона в нынешнем регулярном чемпионате 21 (2+19) очко в 37 играх.

Это поражение стало уже шестым для «столичных» в семи последних матчах. Ни в одной из этих игр команда Спенсера Карбери не забросила более трёх шайб.

В следующей игре 7 января «Вашингтон» примет дома «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06     2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp)     2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17     2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23     2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp)     2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp)     2:5 Орлов – 58:11 (sh)     2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01    
Материалы по теме
Русский кошмар для «Вашингтона»! Свечников и дерзкий дебютант растерзали клуб Овечкина
Видео
Русский кошмар для «Вашингтона»! Свечников и дерзкий дебютант растерзали клуб Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android