Джон Карлсон оформил 500-й ассист в НХЛ. Больше в «Кэпиталз» только у Овечкина и Бекстрёма

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» (2:6).

Защитник хозяев Джон Карлсон отметился в этой встрече результативной передачей.

Этот ассист стал для Карлсона 500-м в НХЛ. Он вышел на третье место в истории «Кэпиталз» по этому показателю, уступая лишь Никласу Бекстрёму (762) и Александру Овечкину (680).

Всего на счету 33-летнего Карлсона в нынешнем регулярном чемпионате 21 (2+19) очко в 37 играх.

Это поражение стало уже шестым для «столичных» в семи последних матчах. Ни в одной из этих игр команда Спенсера Карбери не забросила более трёх шайб.

В следующей игре 7 января «Вашингтон» примет дома «Лос-Анджелес Кингз».