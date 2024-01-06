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Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» одолеть в гостях «Анахайм»

Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» одолеть в гостях «Анахайм»
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В Анахайме закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 16-й минуте первого периода Мэйсон Мактавиш с передач Алекса Киллорна и Фрэнка Ватрано открыл счёт во встрече.

На восьмой минуте второй двадцатиминутки Николай Элерс с передач Марка Шайфли и Нила Пионка восстановил равенство в счёте.

В начале третьего игрового отрезка Нейт Шмидт с передач Дилана Сэмберга и Владислава Наместникова вывел гостей вперёд. На 14-й минуте периода Коул Перфетти с передач Владислава Наместникова и Нино Нидеррайтера сделал счёт 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Мактавиш (Киллорн, Ватрано) – 15:51     1:1 Элерс (Шайфли, Пионк) – 27:57     1:2 Шмидт (Сэмберг, Наместников) – 41:57     1:3 Перфетти (Наместников, Нидеррайтер) – 53:03 (pp)    

В следующем матче «Анахайм Дакс» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз». «Виннипег Джетс» в гостях встретится с «Аризоной Койотс». Обе игры состоятся 8 января.

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