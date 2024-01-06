Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» одолеть в гостях «Анахайм»

В Анахайме закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 16-й минуте первого периода Мэйсон Мактавиш с передач Алекса Киллорна и Фрэнка Ватрано открыл счёт во встрече.
На восьмой минуте второй двадцатиминутки Николай Элерс с передач Марка Шайфли и Нила Пионка восстановил равенство в счёте.
В начале третьего игрового отрезка Нейт Шмидт с передач Дилана Сэмберга и Владислава Наместникова вывел гостей вперёд. На 14-й минуте периода Коул Перфетти с передач Владислава Наместникова и Нино Нидеррайтера сделал счёт 3:1.
В следующем матче «Анахайм Дакс» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз». «Виннипег Джетс» в гостях встретится с «Аризоной Койотс». Обе игры состоятся 8 января.
- 6 января 2024
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