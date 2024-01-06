Овечкин вышел на чистое 66-е место в списке лучших ассистентов НХЛ за всю историю

В Вашингтоне (США) проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

Капитан «столичных» Александр Овечкин в матче отметился результативный передачей. Этот ассист стал для него 680-м за свою карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин переместился на чистое 66-е место в списке лучших ассистентов в истории североамериканской лиги, обойдя Бобби Смита и Рэя Уитни (по 679) в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «-11» и 12 минутах штрафного времени.