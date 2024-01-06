Кудашов — о разгромной победе «Динамо»: после третьей шайбы пошёл кураж

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал разгромную победу своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (7:1).

«Несмотря на счёт, до третьей шайбы игра была упорной, не могли мы использовать свои моменты, и контратаки были опасные у «Куньлуня». Но после третьей шайбы уже пошёл кураж. Насколько был важен первый гол после такой безголевой серии? Да это всегда важно, особенно когда начнётся плей-офф, там любой гол важен. Всегда, когда ты ведёшь и когда забиваешь, становится легче.

Есть ли удовлетворение от первого гола Чернышова в этом сезоне? Это у него надо спросить. Мне-то главное, не забросил он или нет, а что он делает на льду и как выполняет задание. Я знаю, что он будет забивать и много будет забивать. Я уже не раз говорил о нашей молодёжи. Здесь я не переживаю. Забил – и слава богу, думаю, что ему стало легче.

Сроки возвращения Джиошвили? Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Это вот из этой серии. Сроки прошли. Надеемся, ещё через две недели», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.