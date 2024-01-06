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Игнатьев: не вижу, чем Пулккинен в таком состоянии может помочь «Куньлуню»

Игнатьев: не вижу, чем Пулккинен в таком состоянии может помочь «Куньлуню»
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев высказался об игре 32-летнего финского нападающего Теэму Пулккинена в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:7).

«От Пулккинена сегодня ждали большего? Абсолютно правильно. Теэму играл, всё было хорошо, он забил два гола в Новосибирске, но получил травму. После этого он не играл три игры – мы выиграли все три игры, а на его месте играл другой игрок. Поэтому, когда после паузы мы начали играть, он не сразу вернулся в состав, потому что там был другой человек.

Он начал играть, сыграл в Магнитогорске, и меня не устроило, что он там сделал. Поэтому в Нижнем Новгороде он не играл, сегодня вернулся, потому что в этом здании он обычно неплохо играет. Но меня абсолютно не устроило то, что я увидел.

От Теэму мы ждём большего. Он может и должен делать большее, и все об этом знают. Поэтому буду разговаривать с ним, надо решать, чем я могу помочь ему, чтобы он помог нам. Потому что в таком виде и в таком состоянии я не вижу, чем он может помочь команде», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в нынешнем сезоне Пулккинен принял участие в 24 матчах за «Куньлунь», в которых отметился 11 (5+6) результативными действиями при показателе полезности «-11».

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