Игнатьев – о переходе лидера «Куньлуня» в «Трактор»: такие вещи не обсуждаются

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал уход из команды 29-летнего канадского форварда Джека Родевальда в дедлайн в челябинский «Трактор».

«Уход Родевальда? Это не моё решение. Я знаю, почему так произошло, но это решение клуба, и тут как есть, так есть. У нас есть достаточно игроков для того, чтобы выступить удачно. Это не прошлый год, и это не начало сезона, где мы играли в девять защитников. На данный момент у нас есть четыре нормальные тройки, и есть ещё ребята, которые не играют и которые, скорее всего, завтра сыграют. Да, у нас есть проблемы в защите. Сломался Спроул и ещё что-то, но мы решаем этот вопрос. Решение принято, и такие вещи не обсуждаются», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Родевальд провёл за «Куньлунь» 44 матча, в которых набрал 16 (6+10) очков и заработал коэффициент полезности «-11».