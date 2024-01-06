«Коля громко мне кричал». Форвард «Авангарда» — о шикарном пасе на гол Прохоркину

21-летний нападающий омского «Авангарда» Никита Холодилин прокомментировал результат встречи регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (5:3), в которой ему удалось отметиться яркой результативной передачей на Николая Прохоркина.

«Игра была активная, «Лада» показала быстрый хоккей. Почти весь матч владели преимуществом, где-то, может быть, маленько расслабились и слегка упустили инициативу, но хорошо, что сохранили преимущество в счёте и довели игру до победы. После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб говорил нам, где нужно добавить, что лучше сделать, чтобы максимально отодвинуть игру от своих ворот, перевести её в зону атаки. Что у нас и получилось: выстояли пару смен, а потом забили пятый гол.

Игра с Прохоркиным и Жафяровым? Замечательно играть с такими мастерами, только в удовольствие. Первый период немного скомканным вышел, затем начало что-то получаться, стали создавать опасные моменты. Где-то это нам воздалось. Моя передача на Прохоркина в моменте с голом? Я видел, что он накатывается на пятак, когда к шайбе подъезжал. Плюс Коля громко мне кричал. Вот всё и вышло так удачно», — сказал Холодилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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