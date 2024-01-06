«Чикаго» поместил Бедарда в список травмированных. У него выявлен перелом челюсти

18-летний канадский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард помещён клубом в список травмированных, сообщает североамериканский журналист AP Hockey Стефен Уайно в социальной сети Х (ранее Twitter).

Как отмечает источник, по итогам столкновения с защитником «Нью-Джерси Дэвилз» Бренданом Смитом у Бедарда диагностирован перелом челюсти. О сроках восстановления нападающего не сообщается.

Напомним, звёздный игрок «Чикаго» Коннор Бедард в первом периоде получил травму после силового приёма в исполнении защитника «дьяволов» Брендана Смита. По итогам эпизода Бедард, держась за челюсть, покинул лёд и больше не вернулся. Смит за данный хит удостоился двухминутного удаления.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка.