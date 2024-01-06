The Athletic: агент Кузьменко не считает, что игроку стоит покидать «Ванкувер»

Представитель 28-летнего российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко считает, что игроку не стоит размышлять над сменой клуба в нынешнем сезоне, несмотря на то что хоккеист уже несколько раз оставался вне заявки на матч по решению тренера. Об этом сообщает The Athletic.

Как отмечает издание, Дэн Мильштейн, агент Кузьменко, регулярно общался с руководством «Кэнакс» на этой неделе касательно Кузьменко. Все стороны считают, что Андрею необходимо решать игровые проблемы, не прибегая к смене клубной прописки.

Несмотря на то что всё ещё есть команды, которые обращаются по игроку, будет сложно заключить сделку, которая принесёт «Кэнакс» что-то близкое к стоимости, которая должна быть соизмеримой с уровнем игры Кузьменко и его талантом.

Напомним, в нынешнем сезоне Кузьменко принял участие в 32 матчах за «Ванкувер», в которых отметился 19 (8+11) результативными действиями при показателе полезности «0».