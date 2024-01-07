Кучеров — третий игрок в истории «Тампы» по числу периодов с 2+ очками

30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз» (3:7) набрал три очка, записав на свой личный счёт одну заброшенную шайбу и два результативных паса. При этом Кучеров набрал два очка из этих трёх во втором периоде встречи, забив гол и оформив голевую передачу.

Тем самым Кучеров сыграл свой 108-й период в карьере с двумя и более набранными очками. Никита входит в топ-3 по этому показателю в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», второе место занимает выступавший за «молний» с 2000 по 2014 год Мартен Сан-Луи (109), лидером в истории франшизы является 33-летний действующий капитан команды Стивен Стэмкос (147).

В текущем сезоне на счету Кучерова девять матчей с тремя набранными очками.