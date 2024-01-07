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Артемий Панарин вернулся в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ

Артемий Панарин вернулся в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ
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В Монреале (Канада) на арене «Белл-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал в свой актив по ходу матча два очка. Сначала он отличился ассистом, затем — заброшенной шайбой. Таким образом на счету Панарина теперь 55 (25+30) очков в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин вышел на третье место, сравнявшись по очкам с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком (24+31).

Бомбардирский список возглавляет российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, у которого 67 очков (28+39). На втором месте — Натан Маккиннон из «Колорадо», у него 65 очков (22+43).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Галлахер (Эванс, Савар) – 11:37     2:0 Монахан (Юлёнен) – 21:09     3:0 Армиа (Стивенс, Пеццетта) – 22:39     3:1 Трочек (Густафссон, Панарин) – 30:28     3:2 Панарин (Трочек) – 34:29     3:3 Фокс (Веси, Кайлли) – 49:30     4:3 Кофилд – 65:00    
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