Артемий Панарин вернулся в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ

В Монреале (Канада) на арене «Белл-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал в свой актив по ходу матча два очка. Сначала он отличился ассистом, затем — заброшенной шайбой. Таким образом на счету Панарина теперь 55 (25+30) очков в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин вышел на третье место, сравнявшись по очкам с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком (24+31).

Бомбардирский список возглавляет российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, у которого 67 очков (28+39). На втором месте — Натан Маккиннон из «Колорадо», у него 65 очков (22+43).