«Миннесоте» немного повезло». Марченко — о поражении «Коламбуса» от «Уайлд»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 ОТ), в котором «жакеты» вели 3:2 за полторы минуты до конца третьего периода.

«Тяжёлая игра, обидный результат. У нас были шансы сегодня. Мы играли в хороший хоккей. „Миннесоте“ немного повезло», — сказал Марченко в интервью пресс-службе «Коламбуса».

Напомним, в этой игре Марченко отметился результативной передачей на Коула Силлинджера во втором периоде.

«Коламбус» имеет 35 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Блю Джекетс» 10 января сыграют в гостях с лидером Запада «Виннипег Джетс».