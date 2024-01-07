«Миннесоте» немного повезло». Марченко — о поражении «Коламбуса» от «Уайлд»
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 ОТ), в котором «жакеты» вели 3:2 за полторы минуты до конца третьего периода.
«Тяжёлая игра, обидный результат. У нас были шансы сегодня. Мы играли в хороший хоккей. „Миннесоте“ немного повезло», — сказал Марченко в интервью пресс-службе «Коламбуса».
Напомним, в этой игре Марченко отметился результативной передачей на Коула Силлинджера во втором периоде.
«Коламбус» имеет 35 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Блю Джекетс» 10 января сыграют в гостях с лидером Запада «Виннипег Джетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Силлинджер (Бин, Боквист) – 08:09 1:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 14:48 (pp) 2:1 Силлинджер (Марченко) – 20:17 2:2 Болди (Цуккарелло, Фэйбер) – 30:15 (pp) 3:2 Силлинджер (Боквист) – 54:15 (pp) 3:3 Юханссон (Хартман) – 58:28 3:4 Росси (Болди, Фэйбер) – 63:05
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