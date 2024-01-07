«Это моя мечта». Нюландер — о возможном продлении контракта с «Торонто»

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер прокомментировал возможное продление контракта с «Мэйпл Лифс» сроком на восемь лет с зарплатой в $ 11,5 млн.

«Очевидно, что это моя мечта — остаться в Торонто и играть за такую организацию. И я называю Торонто своим домом. Так что я думаю, что это будет совершенно особенное чувство».

Я просто продолжаю развиваться как игрок. Я имею в виду, что становлюсь старше и более зрелым как игрок. Думаю, так было и в прошлом году. У меня было небольшое количество игр, в районе 10–15 матчей, в которых я играл не очень хорошо. Однако большую часть прошлого сезона я играл так же, как и в этом году», — цитирует Нюландера Sportsnet.

В текущем сезоне 27-летний Нюландер провёл 37 матчей, в которых забросил 21 шайбу и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 54 очка.