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Sportsnet: Нюландер близок к подписанию контракта с «Торонто» с зарплатой $ 11,5 млн в год

Sportsnet: Нюландер близок к подписанию контракта с «Торонто» с зарплатой $ 11,5 млн в год
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что нападающий Вильям Нюландер близок к подписанию восьмилетнего контракта с «Торонто» с зарплатой $ 11,5 млн в год.

«Мы можем стать свидетелями сделки уже завтра, в понедельник. Похоже, что зарплата Нюландера составит около $ 11,5 млн в год. Очевидно, что по этому поводу будет масса споров. Я думаю, всё сводилось к одному факту: «Торонто Мэйпл Лифс» хотели сохранить Нюландера, они считают, что он хороший игрок и составляет большую часть их будущего. Это будет цена, которую придётся заплатить, чтобы заполучить его на восемь лет, и это то, что они собираются сделать», — цитирует Фридмана Sportsnet.

В текущем сезоне 27-летний Нюландер провёл 37 матчей, в которых забросил 21 шайбу и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 54 очка.

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