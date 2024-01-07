«Чинахова ограбили». Журналист The Athletic — о суперсейве Флёри в овертайме

Журналист The Athletic Аарон Порцлайн отреагировал на великолепный сейв голкипера «Миннесоты» Марка-Андре Флёри в овертайме матча с «Коламбусом» (4:3 ОТ). Канадский голкипер поймал шайбу ловушкой, растянувшись в шпагате после броска российского нападающего «Коламбуса» Егора Чинахова. Россиянин не мог поверить в то, что его убойный бросок не достиг цели. Примечательно, что в следующей атаке «Миннесота» забила победный гол.

«Чинахова ограбили», — написал журналист в своей соцсети.

Эта победа стала для Флёри 551-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Патриком Руа и вышел на второе место в истории лиги. Напомним, в Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (3:4 ОТ).