Главный тренер «Коламбуса» разбил российское звено в матче с «Миннесотой»

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан разбил российское звено в матче с «Миннесотой». Рулевой «Блю Джекетс» заявил, что в последних матчах дела у российской тройки не ладились, поэтому он принял решение разбить это звено.

Вместо Дмитрия Воронкова в звено к Кириллу Марченко и Егору Чинахову был отправлен нападающий Коул Силлинджер. Отметим, что в итоге Силлинджер стал автором хет-трика.

В овертайме великолепный момент для победного гола имел Чинахов. Однако бросок россиянина в шпагате ловушкой поймал голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флёри.

«Коламбус» потерпел шестое поражение в последних восьми матчах. «Блю Джекетс» в текущем сезоне после 41 матча занимают предпоследнее место в таблице Восточной конференции НХЛ.