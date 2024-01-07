Главный тренер «Коламбуса» разбил российское звено в матче с «Миннесотой»
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Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан разбил российское звено в матче с «Миннесотой». Рулевой «Блю Джекетс» заявил, что в последних матчах дела у российской тройки не ладились, поэтому он принял решение разбить это звено.
Вместо Дмитрия Воронкова в звено к Кириллу Марченко и Егору Чинахову был отправлен нападающий Коул Силлинджер. Отметим, что в итоге Силлинджер стал автором хет-трика.
В овертайме великолепный момент для победного гола имел Чинахов. Однако бросок россиянина в шпагате ловушкой поймал голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флёри.
«Коламбус» потерпел шестое поражение в последних восьми матчах. «Блю Джекетс» в текущем сезоне после 41 матча занимают предпоследнее место в таблице Восточной конференции НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Силлинджер (Бин, Боквист) – 08:09 1:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 14:48 (pp) 2:1 Силлинджер (Марченко) – 20:17 2:2 Болди (Цуккарелло, Фэйбер) – 30:15 (pp) 3:2 Силлинджер (Боквист) – 54:15 (pp) 3:3 Юханссон (Хартман) – 58:28 3:4 Росси (Болди, Фэйбер) – 63:05
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