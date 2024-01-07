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Нападающий «Торпедо» забил первый гол в КХЛ за 11 месяцев

Нападающий «Торпедо» забил первый гол в КХЛ за 11 месяцев
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В Нижнем новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и минским «Динамо». После второго периода счёт 4:1 в пользу минчан.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3-й период
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Сотишвили (Денисов, Стась) – 01:16 (5x5)     0:2 Стась (Энас, Калдис) – 17:41 (5x4)     0:3 Смирнов (Мороз, Хэмилтон) – 24:48 (5x5)     0:4 Волков (Энас) – 32:03 (5x5)     1:4 Веряев (Белевич, Линч) – 32:20 (5x5)    

Пока единственную шайбу в составе «Торпедо» забросил нападающий Данил Веряев с передач Андрея Белевича и Бобби Линча. Примечательно, что этот гол стал первым для Веряева с 1 февраля 2023 года.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

25-летний Веряев провёл в КХЛ 361 матч, забросил 19 шайб и отдал 35 результативных передач. Форвард проводит уже восьмой сезон в составе нижегородского клуба.

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