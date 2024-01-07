Нападающий «Торпедо» забил первый гол в КХЛ за 11 месяцев

В Нижнем новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и минским «Динамо». После второго периода счёт 4:1 в пользу минчан.

Пока единственную шайбу в составе «Торпедо» забросил нападающий Данил Веряев с передач Андрея Белевича и Бобби Линча. Примечательно, что этот гол стал первым для Веряева с 1 февраля 2023 года.

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25-летний Веряев провёл в КХЛ 361 матч, забросил 19 шайб и отдал 35 результативных передач. Форвард проводит уже восьмой сезон в составе нижегородского клуба.